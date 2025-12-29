سعر اليورو مقابل الين يبدأ بسلبية واضحة-توقعات اليوم 29-12-2025

بدأ سعر الزوج تداولات هذا الصباح بسلبية واضحة بتشكيله لهبوط تصحيحي جديد باستهدافه لمستوى 183.75, تؤول السلبية الحالية لتقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بتسلله دون مستوى 50 إضافة لاستمرار لتشكيل مستوى 184.40 للحاجز الإضافي.

مما سبق نتوقع تقديم السعر للمزيد من المحاولات التصحيحية والتي قد تستهدف بدورها لمستوى 183.55 وصولا للدعم الرئيسي الممتد نحو 183.05, أما نجاح السعر بتجاوز الحاجز المذكور سابقا والثبات أعلاه فإن ذلك سيؤكد استعداده لتجديد المحاولات الصاعدة ليكرر الضغط على مستوى 184.90 بهدف إيجاد منفذ لتسجيل مكاسب تاريخية جديدة خلال الفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 183.05 و 184.00

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز