الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 29-12-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 29-12-2025 1/2
  • تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 29-12-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 29-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-29 10:36AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا