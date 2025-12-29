تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 29-12-2025

تقدم سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.