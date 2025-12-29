الاقتصاد

تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 29-12-2025

تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 29-12-2025

2025-12-29

انزلق سعر البتكوين (BTCUSD) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة النفسي 90,000$، ليحاول السعر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على مهاجمة تلك المقاومة مستقبلاً، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليستند السعر حالياً إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل.

