التايمز: مرة أخرى.. بوتين يتفوق دبلوماسياً على زيلينسكي

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أشارت صحيفة "تايمز" إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تمكن من تحقيق تقدم دبلوماسي ملموس مقارنة بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وذلك خلال مفاوضات جرت مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وجاء في التقرير أن بوتين "اكتسب ميزة دبلوماسية" قبيل انعقاد اللقاء المرتقب في منتجع مار-أ-لاغو بولاية فلوريدا، لافتة إلى أن ترامب هو من بادر بطلب المكالمة الهاتفية هذه المرة، في ما يبدو كمؤشر على موقع تفاوضي مريح للجانب الروسي.

وبحسب "تايمز"، فقد انعكست هذه المكالمة على موقف ترامب قبيل اجتماعه مع زيلينسكي، إذ بدت ملامح التأثير الروسي حاضرة في توازن المواقف.

وكان ترامب قد التقى نظيره الأوكراني زيلينسكي يوم الأحد، الموافق 28 كانون الأول (ديسمبر)، في مارالاغو، وذلك بعد إجراء مكالمة هاتفية مسبقة مع بوتين. ووفق ما صرّح به يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، فإن المكالمة اتسمت بـ"الود واللباقة والمهنية".

في المقابل، نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن مصدر مقرب من رئيس نظام كييف أن هذه التطورات "أثارت قلقا بين المسؤولين الأوكرانيين"، مع إشارة المصدر إلى أن "الوضع سيصبح الآن صعبا عليه"، في إشارة إلى زيلينسكي، على خلفية التوازنات المستجدة في الموقف الأميركي.

التواصل الثلاثي لم يقتصر على المحادثتين المنفصلتين، إذ أعقب لقاء ترامب مع بوتين وزيلينسكي حوار هاتفي مشترك مع عدد من القادة الأوروبيين، في خطوة تعكس اتساع مساحات التنسيق الدولي في الملف الأوكراني.