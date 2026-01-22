يوروبا ليغ: أستون فيلا وليون الى ثمن النهائي

الرياص - اسماء السيد - باريس (فرنسا) : حجز ليون الفرنسي وأستون فيلا الإنكليزي مكانهما رسميا في الدور ثمن نهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم عقب فوزهما على مضيفيهما يونغ بويز السويسري 1 0 وفنربهتشه التركي بالنتيجة ذاتها الخميس ضمن الجولة السابعة من دور المجموعة الموحدة.

في برن، عاد ليون بانتصار ثمين حافظ من خلاله على صدارة ترتيب المجموعة الموحدّة، ويدين بالفضل بفوزه لهدف الإنكليزي اينسلي مايتلاند نايلز (45+1).

وبتحقيقه الانتصار السادس من أصل سبع مواجهات، رفع النادي الفرنسي رصيده إلى 18 نقطة في المركز الأول بفارق الأهداف عن أستون فيلا.

وفي اسطنبول، قاد جايدون سانشو فريقه أستون فيلا لحسم التأهل إلى ثمن النهائي، دون الحاجة لخوض ملحق التأهل، بعدما سجّل هدف الفوز من كرة رأسية في منتصف الشوط الأول (25).

وحال تألق الحارس الهولندي ماركو بيزوت دون تمكّن أصحاب الأرض من العودة بالنتيجة، بعد ان تصدى لوابل من الفرص.

في المقابل، أهدر ميدتيلاند الدنماركي المتصدر السابق ومفاجأة النسخة الحالية، فوزا محققا بعد ان سقط في فخ التعادل في اللحظات الأخيرة أمام مضيفه بران النرويجي 3 3.

وفيما كان الفريق الدنماركي يسير نحو الفوز، سجّل يواكيم سولتفيدت هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل عن ضائع (90+10).