شكرا لقرائتكم خبر أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة وتغلق مواقع مخالفة شرق المحافظة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتلفت أمانة محافظة جدة 4.550 كيلوجرامًا من اللحوم الفاسدة مجهولة المصدر، ضمن حملة ميدانية مشتركة نُفذت شرق المحافظة، وأسفرت عن إغلاق أربعة مواقع عشوائية مخالفة كانت تُمارس أنشطة داخل مواقع ومستودعات لا تتوافر فيها الاشتراطات الصحية المعتمدة.

وأوضح المدير العام للإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية ياسر بن سراج بخش أن الفرق الميدانية رصدت المواقع المخالفة وباشرت التعامل معها ميدانيًا وفق الأنظمة المعتمدة.

وبيّن أن أحد المواقع أسفر عن ضبط وإتلاف (4550) كيلوجرامًا من اللحوم ورؤوس الأغنام التي بدت عليها علامات تلف، إضافة إلى ضبط (200) لتر من العطور مجهولة المصدر، ومصادرة (13) فريزرًا، مع إغلاق الموقع لعدم توفر عمالة نظامية أو عداد كهرباء.

وأشار إلى أن موقعًا آخر شهد ضبط كميات متنوعة من المواد الغذائية، جرى مصادرتها وتسليمها إلى جمعية حفظ النعمة «استدامة» بحمولة شاحنتين، إلى جانب ضبط (47) بكيت تبغ غير مستوفية للاشتراطات النظامية ولا تحمل أختامًا ضريبية.

وأضاف أن الفرق الميدانية ضبطت في موقع ثالث نشاطًا لتصنيع أثاث منزلي داخل موقع غير نظامي، حيث تمت مصادرة المعدات المستخدمة، فيما تم إغلاق موقع رابع عبارة عن معمل خياطة مخالف من قبل بلدية أم السلم الفرعية.

مبينًا أن الحملة نُفذت بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة وبدعم من الدفاع المدني، حيث تولّت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مصادرة منتجات التبغ المخالفة، فيما باشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء متابعة كميات أعلاف الدواجن واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

وأكد أن الحملة تأتي ضمن جهود أمانة محافظة جدة لمتابعة الأنشطة المخالفة والحد من الممارسات غير النظامية التي تمس الصحة العامة، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات عبر تطبيق «بلدي» أو مركز البلاغات الموحد (940).