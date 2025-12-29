سعر الغاز الطبيعي يهبط دون الدعم-توقعات اليوم 29-12-2025

تفاعل سعر المؤشر بتداولات يوم الجمعة مع إيجابية المؤشرات الرئيسية لنلاحظ تجاوزه بذلك للحاجز الإضافي المستقر عند 48535 ليمنحه ذلك فرصة لتحقيق بعض المكاسب باستهدافه لمستوى 48825 ومن ثم ليبدأ بتقديم تداولات جانبية باستقراره قرب 48725.

نود التأكيد على أهمية تجاوز السعر لمستوى 48860 والثبات أعلاه ليسهل ذلك مهمة اندفاعه أولا نحو القمة التاريخية المتمركزة عند 48960 ومن ثم ليبدأ بتسجيل مكاسب تاريخية جديدة باستهدافه لمستوى 49150 و49305 على التوالي, أما فشل الاختراق سيجبر السعر على تقديم تداولات مختلطة مع توفر فرصة لإعادة اختبار مستوى 48535.

نطاق التداول المتوقع ما بين 48535 و 48860

توقعات السعر لهذا اليوم: جانبي لحين تحقيق الاختراق