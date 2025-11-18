153 مليار درهم صفقات اليوم الأول من معرض دبي للطيران

ابوظبي - سيف اليزيد - مصطفى عبد العظيم (دبي)

شهد معرض دبي للطيران 2025 في يومه الأول الإعلان عن عدد كبير من طبليات وصفقات الطيران التجارية والعسكرية، التي منحت الدورة الخامسة والعشرين من المعرض زخماً استثنائياً، بتجاوز إجمالي الطلبيات حاجز الـ135 مليار درهم (41.7 مليار دولار)، وفقاً للصفقات التي تم إعلانها أمس.

وبلغ إجمالي عدد الطائرات ضمن الصفقات التجارية المعلنة أمس 92 طائرة من مختلف الطرز، والتي استحوذت شركة بوينج للطيران على النصيب الأكبر منها بطلبيات 65 طائرة لصالح «طيران الإمارات» و11 طائرة لصالح «طيران إثيوبيا» و9 طائرات لـ«طيران السنغال».

واستهلت «طيران الإمارات»، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، اليوم الأول من معرض دبي للطيران بطلبية لشراء 65 طائرة إضافية من طراز «بوينج 777-9» المزودة بمحركات «GE 9X» بقيمة 38 مليار دولار (نحو 139.5 مليار درهم)، وذلك في اليوم الأول لمعرض دبي للطيران 2025. ووقّعت «فلاي دبي» و«جنرال إلكتريك للطيران»، أمس، اتفاقية جديدة لشراء 60 محركاً من طراز «GEnx-1B» لتزويد أول أسطول للناقلة من الطائرات عريضة البدن والذي يتألف من 30 طائرة «بوينج 787-9» بهذه المحركات، وتشمل الاتفاقية، التي تم توقيعها خلال معرض دبي للطيران 2025، محركات احتياطية وخدمات دعم طويلة الأجل لدعم إطلاق عمليات الناقلة على الرحلات الطويلة.

وطلبت الخطوط الجوية الإثيوبية، شراء 11 طائرة إضافية من طراز «بوينج 737 ماكس»، بقيمة تقديرية تصل إلى 4.7 مليار درهم.

وبلغت قيمة الصفقات المبرمة لصالح وزارة الدفاع لدولة الإمارات خلال اليوم الأول من معرض دبي للطيران والتي شملت 6 صفقات محلية بقيمة 3.04 مليار درهم وصفقتين دوليتين بقيمة 725 مليون درهم بإجمالي 3.7 مليار درهم.

وأعلنت شركة هيلفيتيك للطيران طلب شراء ثلاث طائرات إضافية من طراز «إمبراير E195-E2»، وخمسة خيارات شراء في 17 نوفمبر، خلال معرض دبي للطيران. بقيمة تقديرية تصل إلى 660 مليون درهم.

وطلبت الخطوط الجوية السنغالية شراء تسع طائرات من طراز «بوينج 737-ماكس»، بقيمة تقديرية 3.9 مليار درهم.

ووقعت «طيران كوت ديفوار»، الناقل الوطني لجمهورية كوت ديفوار، طلبية مؤكدة لشراء أربع طائرات «إمبراير من طراز E175» بقيمة تقديرية 690 مليون درهم، وذلك في إطار استراتيجية تحديث أسطولها وتوسعها الإقليمي.