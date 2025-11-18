سلطان بن أحمد القاسمي يفتتح مدرسة رشمور الأميركية في ضاحية السيوح

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس الاثنين، مدرسة رشمور الأميركية، والتي تضم مراحل دراسية ما قبل الروضة «التمهيدي» حتى الصف السابع، وذلك في ضاحية السيوح.

وقام سمو نائب حاكم الشارقة فور وصوله بإزاحة الستار عن اللوح التذكاري إيذاناً بالافتتاح الرسمي للمدرسة، مشاهداً سموه فقرات ترحيبية قدمها طلاب مدرسة رشمور الأميركية، والتي استهلت بترديد النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تلا بعدها أحد الطلبة آيات قرآنية من الذكر الحكيم.

واستمع سموه لأبيات شعرية رحب فيها أحد الطلبة بسموه، معبراً عن اعتزازه والطلبة بانتمائهم لمدرسة رشمور الأميركية، معاهداً سموه بالجد ومضاعفة الجهود ليكونوا خير جيل في المستقبل، كما قدم عدد من طالبات المدرسة فقرة فنية عبرن خلالها عن اعتزازهن باللغة العربية ودورها في صون الهوية الوطنية، وتعزيز الانتماء الثقافي، مجسدات من خلال أدائهن قيم الفصاحة والجمال التي تحملها اللغة العربية، وما تمثله من رافد أساسي لتراثنا العريق، ومعبّرات عن سعادتهن بالتواجد في المدرسة التي ينهلن منها العلم والمعرفة.

وتجول سمو نائب حاكم الشارقة في مبنى المدرسة، مشاهداً سموه منطقة لعب الأطفال المخصصة لهم في وقت الفسحة، والفصول الدراسية المزودة بأحدث تقنيات التعليم الحديثة، مستمعاً سموه إلى شرح من الهيئة الإدارية حول البرامج التعليمية المبتكرة التي تعتمدها المدرسة، وطرق توظيف التكنولوجيا في دعم مهارات الطلبة وتنمية معارفهم.