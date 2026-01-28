Santiment: ضجة الفضة والذهب تتفوق على العملات الرقمية على وسائل التواصل الاجتماعي

أفادت منصة استخبارات السوق Santiment بأن النقاشات على وسائل التواصل الاجتماعي حول الفضة والذهب تجاوزت العملات الرقمية في معظم أيام هذا الشهر، مع انجذاب المستثمرين الأفراد إلى الارتفاع الأخير في أسعار المعادن النفيسة.

وبحسب بيانات Sanbase التي شاركتها Santiment في منشور على منصة X يوم الثلاثاء، اشتعل النقاش حول الذهب في الأسبوع الثاني من يناير مع تسجيله قممًا جديدة، وسيطر على حركة التفاعل الاجتماعي بين 8 و18 يناير. وفي الأسبوع الثالث من الشهر، عاد الاهتمام بالعملات الرقمية لفترة وجيزة مع محاولة المتداولين “شراء الانخفاض أثناء الهبوط”، حيث تصدرت العملات الرقمية النقاشات بين 19 و22 يناير.

إلا أن الاهتمام بالفضة ارتفع مجددًا بعدما سجل المعدن النفيس قممًا تاريخية جديدة، وفق Santiment، وكانت الفضة أيضًا الموضوع الأكثر تداولًا بين 1 و6 يناير.

وقال محللو Santiment: “يشتهر متداولو العملات الرقمية بالانتقال بين القطاعات المختلفة داخل الأصول الرقمية تبعًا لدورات الضجة الأحدث مثل عملات الميم مقابل الذكاء الاصطناعي مقابل الأصول الكبرى”.

تميل الفضة والذهب إلى الهيمنة على النقاشات في وسائل التواصل الاجتماعي خلال موجات الارتفاع السعري الحادة. المصدر: Santiment

وأضافوا: “لكن الآن يتضح أن المستثمرين الأفراد مستعدون للانتقال بين القطاعات كليًا، إذ تُظهر البيانات الاجتماعية تزايد الاهتمام بالذهب والفضة وحتى الأسهم، تبعًا لمواضع الارتفاعات السريعة”.

ارتفاع الاهتمام بالفضة قد يشير إلى قمة: Santiment

واصلت أسعار الفضة الصعود لتسجل مستوى قياسيًا جديدًا يتجاوز 117 دولارًا يوم الثلاثاء، وفق بيانات TradingView. غير أن محللي Santiment حذروا من أن تصاعد الاهتمام وما يصاحبه من خوف تفويت الفرصة (FOMO) لدى المستثمرين الأفراد غالبًا ما يشير إلى اقتراب قمة سعرية.

وقالوا: “أوضح مثال على ذلك ما حدث اليوم، حين قفزت الفضة فوق 117.70 دولارًا مسجلة أرقامًا قياسية، ثم تراجعت إلى ما دون 102.70 دولار بعد ساعتين فقط، عقب بلوغ الضجة ذروتها”. وحتى يوم الأربعاء، كانت الفضة تتداول قرب 113 دولارًا.

Google Trends: العملات الرقمية تتقدم اليوم

في المقابل، تُظهر بيانات Google Trends أنه خلال الأيام السبعة الماضية بلغت عمليات البحث عن “crypto” ذروتها عند 100 في 21 يناير، ثم تذبذبت بين أدنى مستوى عند 61 يوم السبت وذروة ثانية عند 93 يوم الاثنين، مع عبارات مثل “best crypto” و“what is crypto” و“crypto price” ضمن أكثر الاستعلامات ذات الصلة. وحتى يوم الأربعاء، بلغ المؤشر 82.

وخلال الفترة نفسها، سجّل البحث عن (BTC) أعلى مستوى له يوم الاثنين عند 100، وأدنى مستوى يوم الأحد عند 58، مع عبارات مثل “Bitcoin price” و“Bitcoin USD” ضمن الاستعلامات الأكثر شيوعًا، ليصل المؤشر حاليًا إلى 86.

أما الفضة، فقد سجّلت أعلى اهتمام بحثي في 22 يناير عند 100، وأدنى مستوى يوم الأحد عند 46، مع استعلامات مثل “Silver price” و“Silver price today”، وبلغ مؤشرها 68 يوم الأربعاء.