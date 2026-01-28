PayPal: قرابة 40% من تجّار الولايات المتحدة يقبلون العملات الرقمية عند الدفع

أفاد استطلاع حديث أجرته PayPal بأن ما يقرب من أربعة من كل عشرة تجّار في الولايات المتحدة باتوا يقبلون العملات الرقمية عند إتمام عمليات الدفع، في ظل تزايد اهتمام العملاء باستخدام الأصول الرقمية كوسيلة للدفع.

وذكرت PayPal يوم الثلاثاء أن نحو تسعة من كل عشرة تجّار أميركيين قالوا إنهم تلقّوا استفسارات من العملاء حول الدفع بالعملات الرقمية، استنادًا إلى بيانات صادرة عن استطلاع أجرته الرابطة الوطنية للعملات المشفرة. وقد أُجري الاستطلاع في أكتوبر بمشاركة 619 من صانعي القرار في استراتيجيات الدفع عبر عدة قطاعات.

وقالت ماي زبانه، نائبة الرئيس والمديرة العامة في PayPal: “ما نراه في هذه البيانات، وكذلك في محادثاتنا مع عملائنا، هو أن مدفوعات العملات الرقمية تتجاوز مرحلة التجربة وتدخل حيّز الاستخدام اليومي في التجارة”. وأضافت: “التبنّي مدفوع بطلب العملاء على طرق دفع أسرع وأكثر مرونة، وبمجرد أن تبدأ الشركات في قبول العملات الرقمية، تلمس قيمة حقيقية لذلك”.

كما أظهر الاستطلاع أن 84% من التجّار يعتقدون أن مدفوعات العملات الرقمية ستصبح سائدة خلال السنوات الخمس المقبلة. ويرى مؤيدو العملات الرقمية أن الأصول الرقمية قد تلعب دورًا متزايدًا في المدفوعات اليومية، لا سيما في الحالات التي تتطلب تسويات أسرع أو تكاليف أقل عبر الحدود، رغم أن التبنّي لا يزال غير متكافئ، وأن تعقيد البنية التحتية يشكّل عائقًا أمام كثير من التجّار.

وكانت PayPal قد أطلقت في يوليو أداة للدفع بالعملات الرقمية تتيح للتجّار في الولايات المتحدة قبول المدفوعات بأكثر من 100 عملة رقمية. ووفقًا للاستطلاع، يتركّز التبنّي بشكل أكبر لدى الشركات الكبرى، في حين يقبل 32% من الشركات المتوسطة و34% من الشركات الصغيرة العملات الرقمية.

المزايا التي أشار إليها التجّار لمدفوعات العملات الرقمية. المصدر: PayPal

ومن بين الشركات الأميركية الكبرى التي تقبل الدفع بالعملات الرقمية: Starbucks، وWalmart، وHome Depot.

وبالنسبة للتجّار الذين يقبلون العملات الرقمية بالفعل، تمثّل هذه المدفوعات نحو 26% من إجمالي المبيعات، ما يشير إلى أن العملاء قادرون ومستعدون للدفع بالعملات الرقمية عندما يتاح لهم الخيار.

المتسوّقون الشباب يدفعون عجلة التبنّي

أظهر الاستطلاع أن جيلي الألفية (Millennials) والجيل Z هم الأكثر إلمامًا بالعملات الرقمية حتى الآن، فيما تتصدر قطاعات الضيافة والسفر، والسلع الرقمية، والألعاب، معدلات التبنّي الإجمالية.

القطاعات الرائدة التي تضم تجّارًا يقبلون الدفع بالعملات الرقمية. المصدر: PayPal

ومع ذلك، قالت PayPal إن بنية مدفوعات العملات الرقمية تحتاج إلى مزيد من التبسيط للوصول إلى المرحلة التالية من التبنّي، مشيرةً إلى أن 90% من التجّار قالوا إنهم سيجربون قبول العملات الرقمية إذا كانت العملية سهلة بقدر سهولة الدفع ببطاقات الائتمان.

وقال ستيو ألديروتي، رئيس الجمعية الوطنية للعملات الرقمية وكبير المستشارين القانونيين في Ripple: “ما توضحه هذه البيانات بجلاء هو أن الاهتمام بالعملات الرقمية ليس المشكلة؛ بل الفهم هو التحدي الحقيقي”.