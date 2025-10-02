اليابان | من التقاليد إلى الحاضر: دمية «داروما» رمز الحظّ والصمود في اليابان

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة

ثقافة 02/10/2025

رغم مظهرها البسيط، تحمل دمية داروما حضورًا لا يمكن تجاهله. بجسدها المستدير وألوانها الساطعة—خصوصًا الأحمر—تبدو كحارس حظ صامت بملامح قوية ولحية وحاجبين يمنحانها هيبة خاصة. وما بدأ في اليابان خلال النصف الأول من القرن الثامن عشر عاد اليوم بروح جديدة؛ فداروما لم تعد تقتصر على شكلها التقليدي، بل استعادت شعبيتها بين الشباب مع انفجار تصاميم مبتكرة وألوان غير مألوفة جعلتها رمزًا يجمع بين التراث والموضة.

دمى الداروما: رمز الحظ والأهداف في اليابان

تُعد دمية ”داروما“ رمزًا ثقافيًا يابانيًا مميزًا، تشتهر بتصميمها الدائري العريض وغالبًا ما تُطلى بألوان زاهية، وخاصة الأحمر، على الرغم من ظهورها بألوان وتصاميم متنوعة في السنوات الأخيرة. تُصمم هذه الدمية لتشبه شخصية تاريخية مستوحاة من بوديدارما، مؤسس الزن البوذي، بلحية كثيفة وحاجبين بارزين يمنحانها مظهرًا صلبًا وصارمًا. نشأت دمية ”داروما“ في النصف الأول من القرن الثامن عشر، واستعادت شعبيتها بشكل لافت بين الشباب الياباني منذ بداية القرن الحادي والعشرين، حيث أُعيد تقديمها بتصاميم عصرية وألوان غير تقليدية تناسب الأذواق الحديثة.

تتميز الدمية بمركز ثقل منخفض في قاعدتها، مما يتيح لها العودة إلى وضعها المستقيم كلما مالَت أو سقطت، وهي رمزية تعكس المثابرة والقدرة على النهوض بعد الفشل. لهذا السبب، يرتبط تقليد ”داروما“ بتحقيق الأمنيات، حيث يلجأ إليها اليابانيون لطلب الشفاء من الأمراض، أو حماية العائلة، أو الصبر لتحقيق أهداف طويلة الأمد مثل النجاح في الدراسة أو العمل.

ومن أبرز خصائص ”داروما“ عيناها المميزتان. تُباع الدمية عادةً بعيون بيضاء فارغة، تاركةً لصاحبها مهمة رسم العينين باللون الأسود كجزء من طقس تحقيق الأمنيات. يبدأ الشخص برسم العين اليسرى للدمية (اليمنى من منظور المشاهد) أثناء التفكير في أمنيته، في عملية تُعرف باسم ”كايغان“، أي ”فتح العين“، والتي ترمز إلى تنشيط الوعي وتعزيز التركيز على الهدف. تُترك الدمية بعين واحدة مرسومة كتذكير يومي بالهدف، وعند تحقيق الأمنية، يُرسم العين الأخرى كإشارة إلى إتمام الطلب. هذا التقليد يجمع بين الرمزية الروحية والتحفيز النفسي، حيث تعمل ”داروما“ كمرافقة بصرية تدعم الإرادة والطموح.

تُعدّ مدينة تاكاساكي في محافظة غونما المنتج الرئيسي لدمى الداروما، ويُقال إن معبد شورينزان داروماجي في المدينة هو موطنها الأصلي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)