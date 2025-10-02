التأمينات الاجتماعية: استعلام عن ساند برقم الهوية في السعودية 1447

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعتبر واحدة من الأمور التي تشغل العديد من المواطنين في الوقت الحالي هي التعرف على خطوات الاستعلام عن ساند برقم الهوية وهي واحدة من الخدمات الإلكترونية المقدمة بالمملكة العربية السعودية، لذلك سنوضح من خلال الخليج 365 مجموعة من الخطوات التي يجب إتباعها من أجل الاستعلام عن ساند من خلال رقم الهوية السعودية مع توضيح الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدم.

استعلام عن ساند برقم الهوية في السعودية

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب إتباعها من أجل الاستعلام عن ساند من خلال الموقع الإلكتروني، سنوضح مجموعة من أهم تلك الخطوات فيما يلي:

قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

الضغط على الخدمات، ثم اختر خدمات التحقق السريع.

اختر أهلية ساند، ثم كتابة جميع البيانات المطلوبة منك في المكان المخصص لها.

كتابة رمز التحقق المرئي في المكان المخصص لها.

الضغط على عرض النتيجة، وسوف يتم ظهور جميع البيانات التي ترغب في الاستعلام عنها.

شروط التسجيل في دعم ساند

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدم من أجل التسجيل في دعم ساند بالمملكة العربية السعودية، سنوضح مجموعة من أهم تلك الشروط فيما يلي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يقيم المتقدم إقامة دائمة داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

ألا يكون المتقدم قد فصل في احدي الوظائف.

عدم الحصول على راتب شهري ثابت سواء من الوظائف الحكومية أو الخاصة.

إرسال طلب الحصول على الدعم من خلال منصة ساند من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة.

أن يكون المتقدم مسجل في صندوق تنمية الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية.

إرفاق جميع الأوراق والمستندات من أجل إثبات أن المتقدم من محدودي الدخل.

استعلام عن ساند برقم الهوية تعتبر واحدة من الخدمات الإلكترونية التي تعمل على توفير الوقت والجهد على المواطنين، لذلك أوضحنا من خلال النقاط السابقة مجموعة من الخطوات التي يجب إتباعها من أجل الاستعلام عن ساند من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالتأمينات الاجتماعية السعودية مع توضيح مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدم من أجل الحصول على الدعم بالسعودية.