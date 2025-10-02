هجوم حوثي صاروخي يستهدف سفينة هولندية في خليج عدن

أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن مسؤوليتهم عن هجوم صاروخي استهدف سفينة شحن، ترفع العلم الهولندي، في خليج عدن، ما أعاد تسليط الضوء على المخاطر التي تواجه الملاحة الدولية في واحدة من أهم الممرات البحرية العالمية.

تفاصيل الهجوم

يقول الحوثيون إنهم أطلقوا صاروخا بالستيا على السفينة «مينرفاغراخت»، المملوكة لشركة «سبليثوف» الهولندية، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها وإصابة بحارين بجروح. وذكرت مصادر بحرية أن طاقم السفينة، المكون من 19 فردا من الفلبين وروسيا وسريلانكا وأوكرانيا، اضطر إلى إخلائها بعد أن أصابها الهجوم بأضرار جسيمة.

أضرار السفينة

أوضحت «سبليثوف»، في بيان، أنها تعمل بالتنسيق مع السلطات الدولية وخبراء الإنقاذ لتأمين السفينة وحمايتها. كما أعربت عن «قلقها العميق» إزاء ما وصفته بـ«الهجوم المباشر على بحارة أبرياء، وانتهاك حق الملاحة الحرة».

وأعلنت قوة بحرية أوروبية، تُعرف باسم «عملية أسبايدس»، أن السفينة كانت «مشتعلة وتائهة» بعد إنقاذ طاقمها، مؤكدة أنها تتابع إجراءات الإنقاذ والسيطرة على الحريق.

الهجمات البحرية

يعد هذا الهجوم على «مينرفاغراخت» الأشد خطورة في خليج عدن منذ أشهر، إذ يوسع نطاق اعتداءات الحوثيين التي تركزت في البحر الأحمر منذ أواخر عام 2023، حيث أغرقوا أربع سفن على الأقل. كما استهدف الحوثيون أكثر من 100 سفينة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، بزعم أنهم يتحركون «تضامنا مع الفلسطينيين»، على الرغم من أن العديد من الأهداف لم تكن لها صلة مباشرة بإسرائيل.

وتشير بيانات ملاحية إلى أن آخر هجوم مسجل على سفينة تجارية في خليج عدن قبل الحادث الأخير كان في أغسطس 2024.

وقد تسببت الاعتداءات المتكررة خلال العامين الماضيين في تقويض حركة الشحن العالمية بالبحر الأحمر، الذي تمر عبره بضائع تُقدر قيمتها بتريليون دولار سنويا.

وأسفرت حملة الحوثيين ضد الملاحة البحرية عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية بحارة منذ بداية تصعيدهم، وإغراق أربع سفن، بالإضافة إلى أضرار جسيمة لحقت بسفن أخرى.

فرض عقوبات

بالتوازي مع الهجوم، أعلن الحوثيون فرض عقوبات على شركات نفط أمريكية كبرى عدة، من بينها «شيفرون» و«كونوكو فيليبس» و«إكسون موبيل»، بالإضافة إلى أفراد وسفينتين. وتُعد هذه الخطوة امتدادا لسياسة الجماعة في تصنيف شركات ومؤسسات غربية قبل استهدافها، حيث سبق أن تبنوا إجراءات مشابهة في أوقات سابقة.