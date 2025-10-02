وزير الخارجية ونظيره السوري يبحثان الجهود المبذولة لدعم أمن سوريا واقتصادها

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، بوزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية أسعد الشيباني، وذلك على هامش اجتماع قادة مؤتمر ميونخ للأمن، المنعقد في العُلا. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث الجهود المبذولة لدعم أمن سوريا واقتصادها بما يحقق تطلعات شعبها الشقيق.



