مستوطنون إسرائيليون يقطعون مئات الأشجار في الضفة

ابوظبي - سيف اليزيد - رام الله (الاتحاد)

قطع مستوطنون إسرائيليون، أمس، نحو 300 شجرة زيتون ولوز في بلدة «سعير» بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان، إن مجموعة مستوطنين قطعوا نحو 300 شجرة زيتون ولوز بأراضٍ في «وادي سعير» شمال شرق مدينة الخليل.

وبين الشهود أن من بين الأشجار 200 شجرة زيتون معمرة، و100 شجرة لوز، مشيرين إلى أنه تم استخدام أدوات كهربائية لقطعها.

وفي بلدة «حوارة» بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية، أحرق مستوطنون أجزاءً خارجية من منزل فلسطيني مأهول فجر أمس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن مستوطنين هاجموا «حوارة»، وأحرقوا أجزاء من منزل، مما تسبب بوقوع أضرار مادية.

كما تسبب اعتداء نفذه مستوطنون، في توقف عمل 3 آبار مياه، يعتمد عليها سكان 19 تجمعاً فلسطينياً قرب مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.

وقالت مصلحة مياه محافظة القدس في بيان: «تسببت اعتداءات المستوطنين المتكررة على آبار المياه في منطقة عين سامية شرق رام الله، بتوقف ضخ المياه من الآبار الرئيسية، ما يهدد بحرمان آلاف الأشخاص في أكثر من 19 تجمعاً سكنياً من حقهم الأساسي في المياه».

وأشارت المصلحة التي تغطي محافظتي رام الله والقدس، إلى أن الاعتداء تسبب في قطع خطوط التحكم في الآبار 2، 4، 6، ما أدى إلى توقفها بالكامل عن العمل.