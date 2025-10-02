بالصورة.. مصرع القائد الميداني بمليشيا الدعم السريع “حنفي” إبن خالة “حميدتي” إثر قصف جوي بمنطقة “عنكوش”

لقي القائد الميداني بمليشيا الدعم السريع, “حنفي”, مصرعه اليوم الأربعاء, إثر قصف جوي للقوات المسلحة, بولاية شمال كردفان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن القصف الجوي للقوات المسلحة تم بمنطقة عنكوش غرب مدينة الخوي, بولاية شمال كردفان. ونعت صفحات المليشيا على مواقع التواصل الاجتماعي, قائدهم “حنفي”, حيث كتبت: “وقع البطل حنفي”, الجدير بالذكر أن “حنفي” تجمعه صلة قرابة بقائد المليشيا “حميدتي”, حيث ذكرت بعض المصادر أن “حنفي”, يعتبر إبن خالة “حميدتي”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

