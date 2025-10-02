«الأونروا»: 100 قتيل فلسطيني المعدل اليومي للحرب الإسرائيلية

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني، أمس، إن إسرائيل تقتل 100 فلسطيني بقطاع غزة في المتوسط يومياً.​​​​​​​

وقال لازاريني عبر منصة شركة «إكس»: «في المتوسط، يُقتل 100 شخص يومياً في غزة، نتيجةً للعملية العسكرية الإسرائيلية أو إطلاق النار على نقاط توزيع الطعام التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية».

وتابع: «في الوقت نفسه، يموت آخرون جوعاً أو نقصاً في الرعاية الطبية».

وأضاف لازاريني أن «تزايد أعداد القتلى يُغذي حالةً متزايدة من اللامبالاة»، مشدداً على أنه «يجب الاستمرار في توثيق الجرائم المستمرة، وسماع المعاناة والاهتمام بها».

وجدد دعوته إلى وقف إطلاق النار، ومساءلة المسؤولين عن الجرائم المتراكمة، وتحقيق العدالة.