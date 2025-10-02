اليونسكو تعلن استضافة السعودية لمؤتمر "موندياكولت" للسياسات الثقافية

تستضيف السعودية الدورة المقبلة لمؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة (موندياكولت)، التي ستنعقد في عام 2029، إذ يعد تجمعاً دولياً يعزز الحوار حول الثقافة ويدعم السياسات الثقافية، وفقاً لما أعلنته المنظمة الأممية اليوم.

وتحقق استضافة المملكة لمؤتمر موندياكولت في عام 2029، عوائد ثقافية متعددة على غرار تحفيز الابتكار والإبداع الثقافي، وصنع السياسات الثقافية المستقبلية، في حين تأتي الاستضافة امتداداً لجهود السعودية على كل الأصعدة الوطنية، والإقليمية، والعالمية التي من شأنها ترسيخ دور الثقافة التنموي. ومن أبرز ذلك عقد أوّل اجتماعٍ لوزراء الثقافة في تاريخ مجموعة العشرين إبّان رئاسة السعودية للمجموعة في عام 2020، وإدراج المسار الثقافي ضمن مسارات مجموعة العشرين.

من جهته، رحّب وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، باختيار السعودية لاستضافة مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية، والتنمية المستدامة (موندياكولت) لعام 2029، مؤكداً عمق الشراكة مع منظمة اليونسكو الساعية إلى مواصلة الجهود المبذولة للتنمية الثقافية.

واختيرت السعودية لعقد مؤتمر موندياكولت كونها جعلت الثقافة جزءاً أساسياً من رحلة التحول الوطني، إذ أسهمت المملكة ممثلة في وزارة الثقافة بتشجيع القطاع الثقافي السعودي بما يعكس حقيقة ماضي البلاد، ويعزز السعي نحو بناء مستقبل يفتح للعالم منافذ جديدة ومختلفة للإبداع والتعبير الثقافي.

في السياق ذاته، تؤكد السعودية دعمها للجهود الوطنية والإقليمية والدولية لتطوير سياسات ثقافية مبتكرة، وتؤيد المساعي الرامية إلى دمجها ضمن السياسات العامة لتحقيق تكامل السياسات، وتواصل تأكيد أهمية تمكين القطاع الثقافي، وتعزيز دوره كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة.

وبإلقاء لمحة على تاريخ العلاقة بين السعودية ومنظمة اليونيسكو التي بدأت منذ عام 1946، فإنها تتسم بشراكة تاريخية تعززت عندما صادّقت الرياض لأول مرة على ميثاق المنظمة، كما أن المملكة واحدة من عشرين دولة اجتمعت في لندن بعد نهاية الحرب العالمية الثانية لتأسيس اليونسكو لنشر السلام في العالم.

كما التزمت السعودية بتمويل بتخصيص نحو 25 مليون دولار أمريكي لتمويل برامج اليونسكو الاستراتيجية وأعمالها المعنية بالحفاظ على التراث، جاء ذلك أثناء التوقيع على خطاب إعلان النوايا يوم 12 يوليو 2019، كما تستعرض المنظمة الأممية والسعودية بصفة مستمرة أوجه التعاون القائمة والمستقبلية بملفات عدة على غرار صوْن وحماية التراث العالمي.

ويؤّمن الوفد الدائم للسعودية لدى اليونسكو بالتنسيق مع الدول الأعضاء الأخرى في المنظمة وأمانتها، وتحسين الوصول إلى التعليم، والتعاون في العلوم، والتقارب بين الثقافات من خلال المناقشات والشراكات والبرامج رفيعة المستوى.