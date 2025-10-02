عودة فينيسيوس ورودريغو الى تشكيلة البرازيل

الرياص - اسماء السيد - ريو دي جانيرو (البرازيل) : أعاد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي استدعاء ثنائي ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور ورودريغو الى تشكيلة المنتخب البرازيلي استعدادا للمواجهتين الوديتين امام كوريا الجنوبية واليابان.

غاب فينيسيوس عن آخر مباراة للبرازيل في تصفيات كأس العالم 2026 أمام بوليفيا في أيلول/سبتمبر الماضي من أجل الراحة، في حين استُبعد رودريغو بسبب قلة مشاركاته هذا الموسم مع ريال مدريد.

وقال أنشيلوتي "رودريغو عاد، لأنه حتى وإن لم يشارك كثيرا، فإنه يقدم أداءً جيدا في كل مرة يدخل فيها إلى أرض الملعب".

في المقابل، لا يزال نيمار ينتظر مشاركته الدولية الأولى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، حيث سيغيب هدّاف البرازيل التاريخي عن الملاعب حتى تشرين الثاني/نوفمبر على الأقل بسبب إصابة في الفخذ.

ودعا أسطورة البرازيل رونالدو الذي توج بالحذاء الذهبي عندما أحرز منتخب "السيليساو" لقبه الخامس والأخير في مونديال 2002، الأسبوع الماضي أنشيلوتي إلى استدعاء نيمار، الذي يلعب حاليا بقميص سانتوس، للمشاركة في النهائيات المقررة العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

كذلك، استدعى أنشيلوتي مدافع ريال إيدر ميليتاو بعدما غاب لفترة طويلة بداعي الإصابة.

ومنح أنشيلوتي دعوة مفاجئة للمهاجم إيغور جيزوس الذي سجّل أربعة أهداف في مشاركتين أساسيتين مع نوتنغهام فوريست الإنكليزي منذ انضمامه اليه من بوتافوغو.