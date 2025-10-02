تحذيرات من مخاطر متزايدة في محطة زاباروجيا النووية الأوكرانية

مع استمرار الحرب الروسية - الأوكرانية، ودخولها مراحل أكثر تعقيدًا، تتجه الأنظار مجددًا إلى محطة زاباروجيا النووية، التي تُعد الأكبر في أوروبا وإحدى أكبر عشر محطات نووية في العالم. التحذيرات الأخيرة الصادرة عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي، سلطت الضوء على المخاطر الأمنية المتصاعدة التي تهدد هذه المنشأة الإستراتيجية، في ظل انقطاع إمدادات الطاقة الخارجية عنها منذ أكثر من أسبوع، واعتمادها بالكامل على مولدات ديزل احتياطية، لتأمين أنظمة التبريد الحيوية.

الوضع التقني

أكد جروسي أن المولدات الاحتياطية توفر الطاقة اللازمة لتبريد المفاعلات الستة المتوقفة والوقود المستنفد، موضحًا أن الوضع الحالي مستقر، لكنه «غير مستدام على الإطلاق من حيث السلامة النووية». ولفت إلى أن المولدات لم تُصمم للعمل فترات طويلة، وهو ما أكده زيلينسكي حين وصف الموقف بأنه «حرج للغاية». وأوضح فريق الوكالة الموجود في المحطة أن هناك احتياطيات من الوقود تكفي لأكثر من عشرة أيام، مع استمرار توفير إمدادات إضافية، لضمان استمرار التشغيل.

تبادل الاتهامات

أثارت أزمة المحطة جدلا سياسيا واسعا بين الطرفين المتحاربين، حيث اتهم زيلينسكي القوات الروسية بقطع خطوط الكهرباء عبر القصف المتعمد، بينما نفى الكرملين هذه المزاعم، وحمّل أوكرانيا المسؤولية. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: «من الغباء اتهام روسيا بقصف منشأة تسيطر عليها بالفعل»، في إشارة إلى أن المحطة خاضعة للإدارة الروسية منذ الأيام الأولى للغزو في فبراير 2022.

حياد حذر

تبنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تتخذ من فيينا مقرًا لها، موقفًا حذرًا منذ بداية النزاع، إذ تحرص على عدم إغضاب أي من الأطراف المتصارعة حفاظًا على إمكانية وصول خبرائها إلى المحطات النووية. وبحسب جروسي، فإن المولدات في محطة زاباروجيا أثبتت كفاءتها حتى الآن، لكنه شدد على «ضرورة إعادة ربط المحطة بالشبكة الكهربائية الخارجية بشكل عاجل»، مشيرًا إلى اتصالاته المستمرة مع المسؤولين الروس والأوكرانيين.

السياق الأوسع

تُضاف أزمة زاباروجيا إلى المخاوف الأوسع بشأن مسار الحرب، التي لم تنجح الجهود الدولية حتى الآن في وقفها. ومحاولات الولايات المتحدة وحلفائها للتوصل إلى اتفاق سلام لم تحقق أي نتائج ملموسة، في وقت يزداد فيه القلق الأوروبي من الانتهاكات الجوية التي تنفذها طائرات روسية أو مسيّرات مجهولة المصدر. وقد انعكس ذلك في عقد قمتين متتاليتين للأمن والدفاع في الدنمارك يوم الأربعاء، حيث بحث الزعماء الأوروبيون تداعيات النزاع وسبل احتوائه.

انقطاعات متكررة

تشير تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن المحطة فقدت إمدادات الكهرباء للمرة العاشرة منذ اندلاع الحرب، وذلك في 23 سبتمبر الماضي عندما أصيب خط الكهرباء الأخير المتبقي نتيجة قصف على بُعد كيلومتر ونصف من الموقع. وعلى الرغم من تشغيل ثمانية مولدات ديزل للطوارئ وتسع وحدات أخرى في وضع الاستعداد، وثلاث وحدات إضافية تحت الصيانة، تبقى المخاطر قائمة في حال فشل أي من هذه الأنظمة.

كارثة محتملة

محطة زاباروجيا ليست مجرد منشأة طاقة، بل رمز لمعادلة أمنية حساسة في قلب الحرب. فبينما تطمئن الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن الأوضاع مستقرة مؤقتًا، يبقى الخوف من أن يؤدي أي تصعيد عسكري أو فشل تقني إلى كارثة نووية محتملة قد تمتد تداعياتها إلى ما وراء حدود أوكرانيا.

وفي ظل غياب حل سياسي واشتداد المعارك حول الموقع، يظل مستقبل المحطة النووية رهينًا للتوازن بين الجهود الدولية الحذرة واستمرار النزاع العسكري.

السيناريوهات المحتملة لمخاطر محطة زاباروجيا النووية:

• انقطاع طويل للكهرباء الخارجية: استمرار الاعتماد على مولدات الديزل فترة أطول من طاقتها التشغيلية قد يؤدي إلى توقف أنظمة التبريد الحيوية.

• نفاد وقود المولدات: في حال تعذر توفير إمدادات منتظمة من وقود الديزل، قد تتوقف المولدات كليًا، ما يهدد بارتفاع حرارة المفاعلات والوقود المستنفد.

• تعرض المولدات للقصف: أي هجوم مباشر على المولدات أو خطوط الإمداد قد يؤدي إلى فقدان آخر وسيلة لتأمين الطاقة.

• تضرر أنظمة التبريد: حتى مع وجود الطاقة، فإن أي عطل في أنظمة الضخ والتبريد قد يؤدي إلى تسرب إشعاعي خطير.

• قصف المفاعلات أو البنية التحتية: استهداف مباشر للمفاعلات أو مخازن الوقود المستنفد قد يتسبب في كارثة نووية.

• خطأ بشري أو تقني: في ظروف الحرب والضغط المستمر، يزداد احتمال وقوع أخطاء تشغيلية أو أعطال غير محسوبة.

• استمرار القتال حول الموقع: يجعل من الصعب على فرق الصيانة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمان الاستقرار الفني والأمني للمحطة.