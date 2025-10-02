سعر سهم اتحاد الخليج الأهلية (8120) يخترق خط اتجاه رئيسي هابط – توقعات اليوم – 02-10-2025

قفز سعر سهم بنك الرياض (1010) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة وتأثره في وقت سابق باختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع شرائي.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 26.50 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 29.22 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد