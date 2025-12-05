سعر الفضة يتقدم بتأثير دعم مهم – توقعات اليوم – 05-12-2025

ارتفع سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط محاولاته اختراق مستوى المقاومة المحوري 0.6615، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في ظل هيمنة موجة فرعية صاعدة بزاوية ميل كبيرة، ما يشير إلى قوة واستقرار هذا المسار، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من جديد من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج في تصريف البعض من تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أوسع لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب.