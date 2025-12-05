الاقتصاد

سعر الفضة يتقدم بتأثير دعم مهم – توقعات اليوم – 05-12-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-05 02:41AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط محاولاته اختراق مستوى المقاومة المحوري 0.6615، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في ظل هيمنة موجة فرعية صاعدة بزاوية ميل كبيرة، ما يشير إلى قوة واستقرار هذا المسار، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من جديد من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج في تصريف البعض من تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أوسع لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب.

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

