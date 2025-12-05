اليابان | موساسبي… السنجاب الطائر الذي أصبح رمزًا للغابات اليابانية

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة

سياحة وسفر

ثقافة 05/12/2025

تتنقل السناجب الطائرة العملاقة المعروفة باسم موساسابي بخفة مذهلة بين الأشجار في الغابات اليابانية، حيث تنزلق في الهواء بأجنحتها الغشائية الواسعة لتقطع مسافات طويلة بحثًا عن الغذاء أو هربًا من الحيوانات المفترسة. وتُعد هذه الكائنات الليلية واحدة من أكثر مخلوقات الغابات اليابانية إثارةً، بقدرتها الفريدة على التحليق بين الأشجار وكأنها ظلال تنساب عبر عتمة الليل.

كائنات الليل

موساسابي، أو السناجب الطائرة العملاقة اليابانية، من الثدييات الليلية التي تعيش في غابات جزر هونشو وكيوشو وشيكوكو الرئيسية في اليابان. تنزلق هذه السناجب من شجرة إلى أخرى باستخدام أغشية خاصة تمتد بين أطرافها الأمامية والخلفية. يمكن أن يصل طول موساسابي إلى حوالي 80 سنتيمترًا، بما في ذلك الذيل، ويزن أكثر من كيلوغرام واحد. عادةً ما تنزلق لمسافة تتراوح بين 20 و30 مترًا، ولكن سُجلت مسافات تزيد عن 100 متر.



تنزلق السناجب الطائرة على غشاء الجلد. (© بيكستا)

وهناك حيوان مماثل أصغر حجمًا وهو المومونغا أو السنجاب الطائر القزم الياباني، والذي يصل طوله إلى حوالي 30 سنتيمترًا، بما في ذلك الذيل، ويزن حوالي 150 غرامًا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)