سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يبدأ باستعادة تعافيه – توقعات اليوم – 05-12-2025

ارتفع سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك عقب إعادة اختباره لمستوى الدعم المهم 3,090$، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على الارتداد ارتفاعاً، في ظل استمرار الضغط الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار الاتجاه التصحيحي الصاعد والمهيمن على حركة السعر بالمدى القصير، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يعطيه مساحة أكبر لتحقيق المزيد من المكاسب في الفترة القادمة.