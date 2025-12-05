- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النفط خام برنت يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 05-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-12-05 02:44AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تقدم قليلاً سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يمثل دعماً ديناميكياً يعزز من استقرار وهيمنة موجة تصحيحية صاعدة شديدة القوة على المدى القصير، كما نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح في تصريف تشبعه الشرائي بها.