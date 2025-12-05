سعر النفط خام برنت يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 05-12-2025

تقدم قليلاً سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يمثل دعماً ديناميكياً يعزز من استقرار وهيمنة موجة تصحيحية صاعدة شديدة القوة على المدى القصير، كما نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح في تصريف تشبعه الشرائي بها.