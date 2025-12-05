الاقتصاد

سعر النفط خام برنت يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 05-12-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر النفط خام برنت يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 05-12-2025 1/2
  • سعر النفط خام برنت يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 05-12-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النفط خام برنت يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 05-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-05 02:44AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم قليلاً سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يمثل دعماً ديناميكياً يعزز من استقرار وهيمنة موجة تصحيحية صاعدة شديدة القوة على المدى القصير، كما نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح في تصريف تشبعه الشرائي بها.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا