شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الفرنك يصل لمنطقة مقاومة قوية – توقعات اليوم – 05-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-12-05 02:38AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
شهد سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) تداولات متقلبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم المهم 1.3940، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعد الزوج على الارتداد، أمام استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة موجة فرعية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.