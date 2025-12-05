سعر الدولار مقابل الفرنك يصل لمنطقة مقاومة قوية – توقعات اليوم – 05-12-2025

شهد سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) تداولات متقلبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم المهم 1.3940، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعد الزوج على الارتداد، أمام استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة موجة فرعية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.