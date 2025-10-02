شاهد بالصورة والفيديو.. (أكبر شلابة في مصر).. “هزار” ووصلة ضحك و “زغاريد” بين التيكتوكر السودانية رنده خليل وممثلة مصرية شهيرة

نشرت التيكتوكر السودانية, المثيرة للجدل رنده خليل, مقطع فيديو عبر إحدى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي حظي بتفاعل واسع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو جمع التيكتوكر السودانية, بصديقتها الممثلة المصرية المعروفة مها أحمد, داخل محل لرنده خليل, في القاهرة. التيكتوكر, والممثلة تبادلتا المزاح والضحك وأطلقن “الزغاريد” بالطريقتين السودانية, والمصرية, وأنفجرت الممثلة بالضحك بعد أن وصفتها رنده خليل, بأنها: (أكبر شلابة في مصر). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

