- 1/2
- 2/2
نشرت فتاة سودانية, وصفها جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالحسناء, مقطع فيديو حكت فيه قصة حقيقية لسيدة سودانية, حظيت بتفاعل واسع.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن القصة التي سردتها الحسناء تقول فيها: أن سيدة تزوج عليها زوجها من إمرأة أخرى دون أن يخبرها.
وتابعت: بعد زواجه أصبح يخرج لساعات بحجة الذهاب لأصدقائه, ومع مرور الزمن وصلها الخبر من مقربين أن زوجها تزوج عليها وهي لا تعلم.
ووفقاً لما نقل محرر موقع النيلين, فإن المرأة فاجأت الجميع بأنها تعلم بزواجه ولا تريد مواجهته, لأنها في حال واجهته سيعترف لها وسيقسم الأيام بينها وبين العروس الجديدة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة حسناء تحكي قصة ذكاء سيدة سودانية وحكمتها في التعامل مع زوجها بعد أن علمت بزواجه من سيدة أخرى في السر دون أن يخبرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.