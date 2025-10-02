سعر سهم النهدي (4164) يكتسي باللون الأخضر – توقعات اليوم – 02-10-2025

عزز سعر سهم شركة النهدي الطبية (4164) من مكاسبه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع شرائي، وليهاجم بدوره مستوى المقاومة الحالي 123.80 ريال.

بناءاً على ذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 123.80 ريال، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 131.60 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد