- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم النهدي (4164) يكتسي باللون الأخضر – توقعات اليوم – 02-10-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-10-02 00:01AM UTC
- سعر سهم شركة النهدي الطبية (4164) يكتسي باللون الأخضر ويتجاوز مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً.
- توقعات تشير إلى صعود سعر السهم خلال التداولات القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 123.80 ريال.
- توقعات سعر السهم لهذا اليوم هي صاعدة، مع استهداف مستوى المقاومة المحور
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
عزز سعر سهم شركة النهدي الطبية (4164) من مكاسبه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع شرائي، وليهاجم بدوره مستوى المقاومة الحالي 123.80 ريال.
بناءاً على ذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 123.80 ريال، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 131.60 ريال.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد