سعر الذهب يواصل محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً - توقعات اليوم – 05-12-2025

تقدم قليلاً سعر سهم أرامكس (ARMX) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، في محاولة من السهم لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول أيضاً تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة شديدة الانحدار، مع وجود ضغط سلبي ديناميكي متمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة بالسهم.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم المحوري والقريب 2.30 درهم، مع وجود فرص قوية لكسره.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط