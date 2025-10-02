- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم الرياض (1010) يستعيد تعافيه – توقعات اليوم – 02-10-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-10-01 23:59PM UTC
- توقعات بصعود سعر سهم بنك الرياض (1010) خلال تداولاته القادمة.
- الهدف المحوري للسهم هو 29.22 ريال.
- تأثر سعر السهم بمؤشرات القوة النسبية الإيجابية واختراق خط اتجاه رئيسي هابط.
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
قفز سعر سهم بنك الرياض (1010) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة وتأثره في وقت سابق باختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع شرائي.
لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 26.50 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 29.22 ريال.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد