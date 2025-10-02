دوري أبطال أوروبا: سان جرمان يهزم برشلونة في عقر داره وفوز أرسنال على أولمبياكوس

الرياص - اسماء السيد - برشلونة : حسم باريس سان جرمان الفرنسي حامل اللقب والمثقل بالاصابات لقاء القمة مع مضيفه برشلونة الاسباني 2 1 الاربعاء في الجولة الثانية من المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في حين حقق أرسنال فوزا متوقعا على اولمبياكوس اليوناني بهدفين نظيفين.

في المباراة الاولى، خاض سان جرمان المباراة في ظل غيابات كثيرة طالت صفوفه أبرزها لمهاجمه عثمان ديمبيليه المتوّج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، بالإضافة الى غياب قائده البرازيلي ماركينيوس وجناحيه الموهوبين ديزيريه دويه والجورجي خفيتشا كفاراتسيخيليا جميعهم بداعي الإصابة. كما اضطر في اللحظة الاخيرة الى التخلي عن لاعب وسطه البرتغالي جواو نيفيش بعد أن كان في التشكيلة الاساسية ليحل بدلا منه وارن زائير ايمري.

اضطر مدرب فريق العاصمة الفرنسية الى إشراك لاعبين شابين هما سيني مايولو في مركز قلب الهجوم والجناح ابراهيم مباي.

في المقابل، ارتأى مدرب برشلونة الألماني هانزي فليك إراحة هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي وإشراك فيران توريس بدلا منه، يؤازره ثلاثي هجومي مؤلف من لامين جمال وداني أولمو والانكليزي ماركوس راشفورد الذي يشارك بدلا من الجناح البرازيلي رافينيا المصاب.

وكان برشلونة استهل مشواره في البطولة القارية التي فاز بها للمرة الاخيرة عام 2015، بالفوز على نيوكاسل الانكليزي خارج ملعبه 2 1.

وكانت اول فرصة خطيرة لبرشلونة عندما انفرد توريس بالحارس لوكاس شوفالييه قبل ان يتخطاه ويسدد كرة باتجاه المرمى لكنّ المدافع الاوكراني ايليا زابارنيي تدخل في اللحظة الاخيرة لانقاذ الموقف (15).

وفي الفرصة التالية تمكن الفريق الكاتالوني من افتتاح التسجيل بعد هجمة منسقة وصلت فيها الكرة الى راشفورد الذي مررها مباغتة باتجاه توريس ليتابعها في الشباك (19).

ردّ عليه سان جرمان بركلة حرة جانبية أطلقها المغربي أشرف حكيمي وتصدى لها ببراعة حارس برشلونة البولندي فويتشيخ شتشيزني (29).

ونجح الفريق الباريسي في إدراك التعادل بعد مجهود فردي رائع لظهيره الأيسر نونو منديش فوصلت الى مايولو الذي توغل بين مدافعين قبل أن يتابعها في الشباك (38).

وكاد برادلي باركولا يمنح التقدم لسان جرمان عندما راوغ مدافعا لكنه سدد فوق العارضة بعد ان انكشف له المرمى (42).

وفي مطلع الشوط الثاني سدد باركولا كرة قوية تصدى لها الحارس البولندي ببراعة (53).

ومرر راشفورد كرة متقنة باتجاه داني أولمو الذي سدد نحو المرمى لكن حكيمي أنقذ مرماه من هدف أكيد (62).

وكاد البديل الكوري الجنوبي كانغ ان لي يمنح التقدم لسان جرمان عندما راوغ اكثر من مدافع داخل المنطقة وسدد كرة ارتطمت بالقائم (83).

وحسم سان جرمان النتيجة في صالحه اثر هجمة مرتدة وصلت فيها الكرة الى حكيمي فمررها عرضية متقنة باتجاه المهاجم البديل البرتغالي غونسالو راموش فتابعها داخل الشباك (90).

وكان سان جرمان فاز على برشلونة ايضا في آخر زيارتين له للفريق الكاتالوني وبنتيجة واحدة 4 1 عامي 2021 و2024.

ورفع سان جرمان رصيده الى 6 نقاط من مباراتين.

وعلى ستاد الامارات في شمال لندن، تغلب ارسنال الانكليزي على اولمبياكوس اليوناني 2 0.

قرر مدرب أرسنال الاسباني ميكيل ارتيتا إراحة بعض لاعبيه الاساسيين أمثال الجناح بوكايو ساكا ولاعب الوسط ديكلان رايس.

كاد ارسنال يفتتح التسجيل بعد مرور 90 ثانية عندما تلقى البرازيلي غابريال مارتينيلي كرة عرضية لكنه أطاحها فوق العارضة.

عوض مارتينيلي خطأه عندما مرر صانع ألعاب ارسنال وقائده الدنماركي مارتن اوديغار كرة بينية متقنة باتجاه المهاجم السويدي فيكتور يوكيريس فتوغل بين مدافعين وسدد كرة اصطدمت بأسفل القائم وتهيأت امام مارتينيلي ليتابعها داخل الشباك (12).

وتصدى حارس أرسنال الاسباني دافيد رايا لمحاولة البرتغالي دانيال بودنس منتصف الشوط في فرصة نادرة للفريق اليوناني.