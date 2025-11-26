«افسح الطريق فوراً».. تطلق أفلاماً تعزّز الوعي المروري والإنساني

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)



أطلقت حملة «لا تتردد.. افسح الطريق فوراً» في أبوظبي، أفلاماً توعوية عبر منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، يشارك في بطولتها نخبة من نجوم التمثيل في الإمارات والخليج والعالم، بهدف تعزيز ثقافة إفساح الطريق لمركبات الطوارئ، والتأكيد أن سرعة الاستجابة قد تُحدث الفرق بين الحياة والموت.

وقد شارك الممثل الإماراتي أحمد الجسمي في بطولة الفيلم التوعوي الجديد الذي أطلقته الحملة مؤخراً، والذي يُبرز مشهداً درامياً مؤثراً لبلاغ حريق، ويستعرض الفيلم التنسيق السريع بين القيادة العامة لشرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، للوصول إلى موقع الحادث، وإنقاذ العالقين في المنزل الذي شبّ فيه الحريق، في تجسيد واقعي لأهمية الاستجابة الفورية وتعاون الجمهور مع فرق الطوارئ. كما سلّط الفيلم الضوء على أهمية إفساح الطريق أمام مركبات الطوارئ للوصول السريع إلى موقع الحادث وإنقاذ الأرواح.

وحقق الفيديو تفاعلاً واسعاً ونجاحاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، ويجسّد الجسمي في الفيلم التوعوي، شخصية أب يعيش لحظات من الخوف والقلق بعد اندلاع حريق في منزله، فيسارع إلى الاتصال بشرطة أبوظبي للإبلاغ عن الحادث، بينما أبناؤه في الداخل.

وقد أعرب الجسمي عن فخره بالمشاركة في هذا العمل الإنساني الهادف، مؤكداً أن الرسائل التوعوية التي تخدم المجتمع واجب وطني ورسالة فنية وإنسانية سامية، وقال: إن حملة «لا تتردد، افسح الطريق فوراً» تجسد روح التعاون والمسؤولية المشتركة بين الأفراد والجهات الرسمية، وتنقل بصورة إعلامية مؤثرة الدور الكبير الذي تقوم به الجهات المختصة في إنقاذ الأرواح، وتحثّ الأفراد على التحلي بالمسؤولية المجتمعية.



ويأتي النجاح الذي حققه الفيلم، امتداداً لسلسلة النجاحات التي حققتها الأفلام التوعوية السابقة للحملة، التي شارك فيها كل من الممثلين: مروان عبدالله، حسن رجب، هدى الغانم، عبد المحسن النمر، والتي تسعى إلى ترسيخ السلوكيات الإيجابية وتعزيز ثقافة الوعي المجتمعي في التعامل مع المواقف الطارئة.