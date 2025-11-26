تركيا: خلية التجسس في اسطنبول لا علاقة لها بالإمارات

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من اسطنبول: أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول اعتقال ثلاثة "مشتبه بهم" ضمن عملية نفذت في إطار تحقيق يتعلق بالتجسس، فيما نفت مصادر أمنية علاقتهم بدولة الإمارات وفق ما ذكرت "الأناضول"

وأفاد المكتب في بيان بأن فرع مكافحة الإرهاب التابع لشرطة إسطنبول وجهاز الاستخبارات الوطنية (MIT) يبذلان جهودا للكشف عن أنشطة التجسس، بالتنسيق مع مكتب المدعي العام.

وأشار البيان إلى أن الأشخاص الموقوفين كانوا يجمعون معلومات عن "مسؤولين تنفيذيين" يعملون في مؤسسات حيوية في قطاع الصناعات الدفاعية، من خلال التواصل مع مؤسسات عامة ومسؤولين من دول أجنبية.

وأضاف البيان أن العملية، التي جرت الثلاثاء، استهدفت أربعة أشخاص تم تحديد هويتهم على صلة بالقضية، وأسفرت عن اعتقال ثلاثة منهم، فيما صدرت مذكرة توقيف بحق الشخص الرابع لوجوده في الخارج.

من جانبها، نقلت شبكة RT الروسية عن وكالة الأناضول، ما قاله مكتب المدعي العام في إسطنبول، إنه "بناء على المعلومات الواردة من مصادرنا الأمنية بشأن التحقيق في قضية التجسس، والذي صدر بشأنه بيان صحفي اليوم، فقد تبين أن المشتبه بهم ليس لديهم أي اتصال بدولة الإمارات العربية المتحدة"، وذلك نفيا لما ورد في بيان سابق أصدره مكتب المدعي العام في اسطنبول يشير إلى صلتهم بأبوظبي.