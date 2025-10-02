شاهد بالفيديو.. الفنان شريف الفحيل يعود للهجوم على المطرب محمد بشير والناشطة ماما كوكي: (حمادة صوته نسائي وشبيه بصوت ندى القلعة و”ماما كاكا” خرابة بيوت وتريد أن تصيبني بالجنون)

عاد الفنان السوداني, المثير للجدل شريف الفحيل, لفتح النار على خصومه المطرب محمد بشير, والناشطة المعروفة كوثر عبد الله. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفحيل, خرج في بث مباشر عبر إحدى حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي شن فيه هجوم قاسي على الناشطة والفنان. المطرب المثير للجدل شبه صوت زميله محمد بشير, بأصوات النساء, وتحديداً الفنانة الشهيرة ندى القلعة, حيث قال: (أول مرة في حياتي أشوف فنان صوته زي صوت النسوان). ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد اتجه شريف الفحيل, بعد ذلك للهجوم على كوثر, التي أطلق عليها اسم “ماما كاكا”, حيث وصفها بخرابة البيوت والساحرة وأتهمها بالسعي لإصابته بالجنون. محمد عثمان _ الخرطوم النيلين

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

