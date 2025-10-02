سعر سهم أعمال (AHCS) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 02-10-2025

مدد سعر سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (2350) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليتصدر السهم في آخر جلساته قائمة اكثر الأسهم ارتفاعاً بالنسبة المئوية، في ظل سيطرة الاتجاه ا لتصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بزيادة ملحوظة في احجام التداول، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح بتحركاته السابقة في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أوسع لتحقيق مكاسب جديدة.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة القريبة 6.26 ريال، تلك المقاومة التي كانت مستهدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند سعر 7.06 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد