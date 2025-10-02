سعر النفط الخام يتقدم بتأثير دعم محوري – توقعات اليوم – 02-10-2025

تراجع سعر الذهب (GOLD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، متأثراً بتوارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، وذلك بعد أن كانت قد وصلت في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ومع ذلك نلاحظ دخولها حالياً في مناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السعر، وهو ما يعكس تلاشي جزء كبير من الزخم السلبي المحيط بالتحركات الأخيرة.

ويأتي هذا التراجع في الوقت نفسه وسط استمرار الدعم الإيجابي من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة إلى بقاء الاتجاه الرئيسي الصاعد مسيطراً على المدى القصير، مع استقرار التداولات بمحاذاة خط ميل داعم، وهو ما قد يمنح السعر فرصة جديدة لاستعادة زخمه الصاعد في الفترة المقبلة.

