تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 19-06-2026

يحافظ سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) على مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن الزوج من تصريف تشبعه البيعي بها، ولكن يظل بالرغم من ذلك السيناريو السلبي قائماً، فالزوج يعاني من الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير.