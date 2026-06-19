الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 19-06-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-19 11:43 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر الإيثيريوم (ETHUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما تمكن بتحركاته المبكرة لهذا اليوم في تصريف البعض من تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، ما يفسح المجال أمام السعر لاستهداف دعوم جديدة في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بتلك المؤشرات، ليؤكد السعر بذلك على كسر خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع وجود ضغط سلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغط السلبي حول السعر.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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