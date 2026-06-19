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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 19-06-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-06-19 11:43 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تراجع سعر الإيثيريوم (ETHUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما تمكن بتحركاته المبكرة لهذا اليوم في تصريف البعض من تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، ما يفسح المجال أمام السعر لاستهداف دعوم جديدة في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بتلك المؤشرات، ليؤكد السعر بذلك على كسر خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع وجود ضغط سلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغط السلبي حول السعر.