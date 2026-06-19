تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 19-06-2026

تراجع سعر الإيثيريوم (ETHUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما تمكن بتحركاته المبكرة لهذا اليوم في تصريف البعض من تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، ما يفسح المجال أمام السعر لاستهداف دعوم جديدة في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بتلك المؤشرات، ليؤكد السعر بذلك على كسر خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع وجود ضغط سلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغط السلبي حول السعر.