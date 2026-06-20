تكنولوجيا: Nothing تلمّح إلى هاتف جديد بإعلان غامض يثير التساؤلات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أثارت Nothing موجة من التكهنات بعد نشرها إعلانًا غامضًا عبر حسابها الرسمي على منصة X، وذلك بعد ساعات قليلة فقط من تأكيد الشريك المؤسس للشركة، أكيس إيفانجيليديس، عدم وجود خطط لإطلاق هاتف جديد ضمن سلسلة CMF خلال العام الجاري.

ودفع الإعلان الجديد العديد من المتابعين إلى ترجيح اقتراب الكشف عن هاتف يحمل اسم Nothing Phone (4b)، لينضم إلى هاتفي Nothing Phone (4a) وNothing Phone (4a) Pro المتوفرين حاليًا في الأسواق.

وتستند هذه التوقعات إلى ما يصفه البعض بتوجه الشركة نحو الفئة المتوسطة، خاصة بعد الأداء التجاري المحدود لهاتف Nothing Phone (3). ومع ذلك، تبقى هذه الفرضية غير مؤكدة، لا سيما أن Nothing لم تستخدم من قبل حرف “b” في تسمية أي من منتجاتها.

ومن جهة أخرى، لا يُستبعد أن يكون الإعلان مرتبطًا بمنتج مختلف تمامًا، خصوصًا أن الشركة تنشط أيضًا في سوق السماعات اللاسلكية وسماعات الرأس.

وكعادتها، يُتوقع أن تواصل Nothing نشر المزيد من التلميحات خلال الفترة المقبلة، ما قد يكشف تدريجيًا عن طبيعة المنتج الذي تستعد للإعلان عنه.

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