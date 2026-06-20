تكنولوجيا: لينوفو تكشف رسميا عن الحاسوب المكتبي المصغر Lenovo AI Host Mini بمعالج ARM وأكثر من 8000 مهارة ذكاء اصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يأتي جهاز Lenovo AI Host Mini بأبعاد صغيرة للغاية تبلغ 10x10x4.8 centimeters ليصبح بذلك أصغر حجما من جهاز Apple Mac mini والمتاح بسعر 769 دولار ولكن الميزة الأبرز والأكثر إثارة في هذا الصندوق الأسود الصغير هي المعالج المتواجد في داخله فبدلا من استخدام شريحة معالجة تقليدية من شركات مثل Intel أو AMD أو Qualcomm قامت لينوفو بتزويده بمعالج متطور قائم على بنية ARM وهو معالج Cixin P1 CD8180 ARM chip

ويتميز هذا المعالج باحتوائه على 12 نواة معالجة بجانب ضمه شريحة رسوميات حديثة من نوع ARM Immortalis-G720 تحتوي على عشرة أنوية ويأتي الحاسوب المصغر مجهزا بذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا من نوع LPDDR5-6000 RAM مع وحدة تخزين داخلية فائقة السرعة بحجم 256 GB من فئة SSD وتفتخر لينوفو بتقديم أداء معالجة مهام ذكاء اصطناعي يصل إلى 45 TOPS

وتم تسويق جهاز Lenovo AI Host Mini بشكل أساسي كجهاز كمبيوتر شخصي مخصص لتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي للمستهلكين ولتحقيق هذا الهدف اعتمدت لينوفو على مزيج برمجى يجمع بين نظام التشغيل Ubuntu Linux ومنصتها الخاصة Tianxi Claw وتم تصميم النظام لتوفير إمكانية الوصول الفوري إلى أكثر من 20 مهارة ذكاء اصطناعي مباشرة من المنبع كما يمكن للمستخدمين تحميل أكثر من 8000 مهارة إضافية عبر المتجر المخصص ويقال إن أداء الجهاز كاف لتشغيل نسخ متعددة من منصة OpenClaw في نفس الوقت وبحيث يمكن لكل نسخة أن يمتلك مستخدمون متعددون حق الوصول إليها ويحتوي الكمبيوتر الصغير على خيارات توصيل تشمل منفذين من نوع USB-C وأربعة منافذ من نوع USB-A ومنفذ إنترنت سريع بقوة 2.5 Gbit/s Ethernet بجانب منافذ للعرض من نوع HDMI 1.4 ونوع DisplayPort 1.4 لتوصيل الشاشات الخارجية بكل سهولة

سيتوفر حاسوب Lenovo AI Host Mini للبيع في الأسواق الصينية بدءا من يوم 1 يوليو المقبل بسعر يبلغ 440 دولار وسيكون متاحا بشكل حصري بالنسخة التي تضم ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا ومساحة تخزين بحجم 256 GB SSD ولم تؤكد لينوفو حتى الآن أي تفاصيل رسمية بشأن إمكانية إطلاق هذا الحاسوب المصغر في الأسواق العالمية لتوفير أعلى كفاءة ممكنة تلبي احتياجات المستخدمين وتخدم المنظومة المحدثة للأجهزة بأعلى جودة للمستعرضين