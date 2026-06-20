تكنولوجيا: سامسونج تؤكد اقتراب إطلاق Galaxy M47 وتكشف عن أول لمحات تصميمه

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت سامسونج رسميًا أن هاتف Galaxy M47 5G سيصل قريبًا إلى اغلب الأسواق، حيث بدأت الشركة بنشر مقاطع تشويقية عبر منصة X تستعرض من خلالها التصميم الأولي للجهاز قبل الإعلان الكامل.

وأظهرت المواد التشويقية تصميم الهاتف بلون أحمر مائل إلى المارون مع إطار أسود، إلى جانب وحدة كاميرات خلفية على شكل كبسولة مزينة بحواف حمراء متناسقة.

كما كشفت اللقطات عن وجود ثلاث كاميرات خلفية داخل الوحدة، مع تصميم مُعاد تحديثه قليلًا مقارنة بالجيل السابق Galaxy M36 5G.

وفي الوقت نفسه، لم تكشف سامسونج عن أي تفاصيل تخص المواصفات التقنية خلال الإعلان التشويقي.

ومع ذلك، ظهر جهاز يُعتقد أنه Galaxy M47 5G في منصة Geekbench مؤخرًا، حيث أشارت النتائج إلى أنه قد يعمل بمعالج Snapdragon 6 Gen 3 مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت، بالإضافة إلى نظام Android 16 مع واجهة One UI.

ومن المتوقع أن تكشف سامسونج عن المزيد من التفاصيل الرسمية الخاصة بالهاتف خلال الفترة التي تسبق الإطلاق.

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