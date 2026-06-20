تكنولوجيا: تسريب جديد: OnePlus 15s لن يرى النور على عكس التوقعات السابقة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشار تسريب جديد إلى أن OnePlus لا تخطط لإطلاق هاتف OnePlus 15s في الهند، رغم التوقعات التي ربطت الجهاز بهاتف OnePlus 15T الذي كُشف عنه في الصين خلال مارس الماضي.

وتعود هذه التوقعات إلى استراتيجية الشركة السابقة، حيث أطلقت هاتف OnePlus 13T في الصين خلال عام 2025، قبل أن تطرحه لاحقًا في الهند تحت اسم OnePlus 13s مع تغييرات محدودة للغاية.

لكن وفقًا لمعلومات نشرها أحد المسربين عبر منصة X، فإن هذا السيناريو لن يتكرر مع الجيل الجديد، إذ لن يصل OnePlus 15s إلى السوق الهندي، دون توضيح الأسباب وراء هذا القرار.

وفي المقابل، لا يزال مصير إطلاق هاتف OnePlus 16 في الهند غير محسوم حتى الآن، رغم أن استبعاد السوق الهندية من خطط الشركة يبدو أمرًا مستبعدًا بالنظر إلى أهميتها بالنسبة لعلامة OnePlus.

ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن OnePlus 16 في الصين خلال شهر سبتمبر المقبل، وهو الشهر الذي يُنتظر أن يشهد منافسة قوية وإطلاقات عديدة من أبرز شركات الهواتف الصينية.

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