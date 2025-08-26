رئيس نادي وأب متقاعد ووالد أم كلثوم.. شخصيات سيد رجب على الشاشة قريباً

أبٌ متقاعد يتعرض للاحتيال الإلكتروني

رئيس نادي ووالد أحمد فهمي في "ابن النادي"

في السينما.. والد أم كلثوم في "الست"

فيلم 7 Dogs.. مشاركة سينمائية منتظرة لـ سيد رجب

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 10:02 مساءً - يستعد الفنانللظهور في الموسم الدرامي والسينمائي المقبل بعدد من الأدوار المتنوعة خلال أعمال مختلفة من ناحية الطابع والتيمة والمقدمة؛ سواء كانت كوميدية أو اجتماعية أو سيرة ذاتية؛ حيث يجسد شخصيات تحمل عمقاً إنسانياً وصراعات واقعية في مسلسلي "" و""، بينما يظهر على الشاشة الكبيرة بدور والد أم كلثوم في فيلم "" بطولة منى زكي.بدأ سيد رجب مؤخراً تصوير أحدث أعماله الدرامية، مسلسل "" الذي يتصدر بطولته ويجمعه بالفنانة رانيا يوسف ؛ حيث يجسد خلال أحداث العمل دور أب لـ 3 أبناء هم محمود ياسين جونيور وسليم الترك وفرح الزاهد، وهو أب متقاعد يقع ضحية لعملية احتيال إلكتروني من خلال رابط إلكتروني يصل إلى هاتفه وبعد فتحه تتم سرقته؛ لتنقلب حياته رأساً على عقب.قد تحب قراءة.. إحداها صناعة الحلي والأخرى مهندس صيانة: تعرّفي إلى مهن النجوم قبل الشهرةمسلسل "" من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وإنتاج شركة إيما لاين للإنتاج الفني، للمنتجين إيمان أبو الدهب وكابتن أحمد بلال، ويشارك في بطولته إلى جانب سيد رجب ورانيا يوسف كل من: ميمي جمال، فرح الزاهد، محمود ياسين جونيور، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد وعدد آخر من الفنانين.أما في مسلسل "" الذي يشارك في بطولته مع الفنان أحمد فهمي والمقرر عرضه قريباً على منصة، فيجسد رجب شخصية الأب أيضًا، ولكن في إطار كوميدي؛ إذ يظهر والد بطل العمل أحمد فهمي، وهو رئيس نادي كرة قدم، ويترك الرئاسة لابنه الذي لا يحب الكرة من الأساس، وهنا تحدث العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية.مسلسل ""ينتمي لأعمال الـ 10 حلقات، ويأتي من بطولة أحمد فهمي، آية سماحة، سيد رجب، حاتم صلاح، أحمد عبد الحميد، سينتيا خليفة، جلا هشام، وعدد من الوجوه الجديدة منهم: شيرين الديب، ريم رأفت، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج كريم سعد، وإنتاج طارق الجنايني.تابعي أيضاً.. بالتزامن مع عرض 220 يوماً وتصدره الترند .. مسلسلات ميزتها أرقام تعرفوا إليهاعلى صعيد السينما، يعودبدور شديد الخصوصية في فيلم ""، الذي تقوم ببطولته النجمة منى زكي مجسدة شخصية كوكب الشرق، ويؤدي رجب في الفيلم شخصية والد أم كلثوم، وهو الدور الذي يمثل تحديًا كبيرًا نظراً لأهمية الشخصية في حياة أم كلثوم وتشكيل مسيرتها الفنية منذ البدايات.فيلم "" سيتناول أبرز محطات أم كلثوم، ورحلة صعودها في عالم الغناء، حيث يستعرض قصة معاناتها مع مرض مناعي نادر بالغدة الدرقية، والتي أصيبت به بشكلٍ مفاجئ، وكان يُهدد مستقبلها الغنائي، بينما علاجه الوحيد حينها، كان مقصوراً على الجراحة، الأمر الذي قد يؤثر على الأحبال الصوتية.

سيد رجب انتهى مؤخراً أيضاً من تصوير فيلم "7 Dogs" المنتظر عرضه قريباً، ويعد أضخم إنتاج سينمائي عربي في التاريخ، وهو أول فيلم يصور في استديوهات الحصن Big Time، ويدور في إطار أكشن تشويقي، يحمل مفاجآت عديدة، والعمل من قصة المستشار تركي آل الشيخ وفريق Big Time، سيناريو وحوار محمد الدباح، إخراج المخرجين العالميين عادل العربي وبلال فلاح، اللذين كانت آخر أعمالهما فيلم Bad Boys 3.

ويضم الفيلم عددًا كبيرًا من نجوم السينما العالمية والمصرية ومن أبرزهم كريم عبد العزيز، أحمد عز، نجم بوليوود سلمان خان والفنان السعودي ناصر القصبي.



