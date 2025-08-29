فاطمة الحوسني تتعرض لأزمة صحية وتطالب جمهورها بالدعاء لها

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 أغسطس 2025 05:08 مساءً - أعلنت الفنانة الإماراتية فاطمة الحوسني عن تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، استدعت دخولها إحدى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث ظهرت في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" وهي تتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

دعاء ومناشدة

تفاعل واسع من النجوم والمشاهير

View this post on Instagram A post shared by Fatima alhousani فاطمه الحوسني (@alhousani.f_a)

عمل درامي سابق

ظهرت فاطمة الحوسني وفي يدها قنية طبية "كانيولا"،وكتبت على الفيديو، قائلة: "دعواتكم جزاكم الله خير"، ولم تكتفِ بهذا المطلب بل أرفقت الفيديو بدعاء لله عز وجل تسأله فيه الشفاء مما تعانيه، وجاء كالتالي: " اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشف إنك على كل شيء قدير اللهم اشفني يارب.لاقى الفيديو الذي نشرته النجمةوهي بداخل المستشفى التي تتلقى فيها العلاج، تفاعلاً واسعاً من قبل النجوم والمشاهير، أمثال فخرية خميس، سوسن بدر، الفنان وإبراهيم الحساوي، حيث حرصوا على الاطمئنان عليها والدعاء لها بالشفاء العاجل في التعليقات التي كتبوها، وجاء مضمونها: "نجمتنا الغالية ألف لا بأس"، "ألف سلامة حبيبة قلبي"، " ألف لابأس عليج، قدامك الغالية".من الجدير بالذكر، أن آخر المشاركات الدرامية للنجمةكانت من خلال مسلسل " الباء تحته نقطة"، والذي دارت أحداثه حول مجموعة من النساء يلتحقن بمدرسة لمحو الأمية، لكن تواجههن بعض الصعوبات في التعلم والالتزام بقواعد المدرسة، وتنشأ بينهن وبين العاملين فيها العديد من المواقف الطريفة نتيجة اختلاف جنسياتهن ولهجاتهن، بينما يسعى أزواجهن لإفشال مخططاتهن من جانب آخر، ويضم المسلسل عددًا آخر من النجوم وهم سوسن بدر، إيمان السيد، جابر نغموش، ميرا طالب وآخرون.

