بعد بكائها .. عمرو أديب يعبر عن ندمه لأنغام لهذا السبب!

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 أغسطس 2025 06:57 مساءً - استمرارًا لرسائل الدعم والمحبة للنجمةتوجه الإعلامي؛ برسالة مؤثرة يملؤها المشاعر الطيبة إليها، وذلك ردًا على رسالتها الصوتية المؤثرة التي ‏شاركتها بدموعها مع جمهورها ومحبيها عبر منصاتها الاجتماعية، والتي طمأنتهم فيها على حالتها الصحية بعد تعافيها من أزمتها الصحية ‏الأخيرة، وأعربت من خلالها عن امتنانها العميق لمشاعر المحبة والدعاء التي غُمرت بها خلال رحلة العلاج.وقد عبرفي رسالته عن مشاعر الدعم المستمر للفنانة، وذلك من خلال منشور بحسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة على "إكس"، وجاء كالتالي: " انا بحبك يا انغام جايز معرفتش اعبر عن ده سنين طويله بس انا بحبك فعلا وبحترم كل حاجه عملتيها وقدمتيها" .وتابع أديب : "عارفه بقيت بسمع كلمات الاغانى كلمه كلمه وجت لحظه كنت خايف عليكى جدا . اختى وحبيبتى وصاحبتى ، النهارده ندمان انى معبرتش كتير ، بس فى رحلتنا سوا لازم تعرفى انى موجود جنبك وبحبك".— Amr Adib (@Amradib)يذكر أنحظيت بموجة كبيرة من الدعم والقلق من قبل الجمهور والإعلام خلال أزمتها الصحية، لتُطمئن الجميع برسالتها الأخيرة ‏التي تلقّت ردود فعل إيجابية واسعة.أطلعوا على أنغام تتجاهل والدها في رسالتها الأولى بعد التعافي.. هل تجددت الخلافات بينهما؟بصوت مفعم بمشاعر الامتنان والدموع، شاركت مؤخرًا الفنانةجمهورها أول رسالة صوتية لها عبر "إنستغرام" بعد تعافيها من الأزمة الصحية التي مرت بها وعودتها إلى مصر معبرة عن ‏احتياجها للحديث مع جمهورها بصوتها، وليس بكتابة رسالة، موجهة جزيل الشكر لكل من دعمها في محنتها قائلة : "أنا محتاجة أتكلم معاكوا بصوتي، وأشكر كل حد وقف جنبي وكل من دعا لي من قلبه". وعبرت من خلالها بالامتنان لكل من دعا لها في أزمتها حيث قالت: "دعاؤكم كان هو الدواء والإيد اللي بتطبطب، وهو اللي وقفني على رجلي بعد ربنا وبعد الدكاترة".وأكملت بصوت ممزوج بالدموع بأن كل خوفها أثناء هذه المحنة الصحية هو الرحيل وترك ابناءها قائلة: "أنتوا دعيتوا لأنغام يمكن في قلوبكم بس أنتوا دعيتوا كمان لأم اتمنت من ربنا أنها تكمل شوية عشان ‏تكمل حياة مع ولادها وتفرح بيهم وترجع تعيش في وسطيهم تاني".وتابعت رسالتها معبرة بأنها لأول مرة تشعر بالضعف ولكن الدعم المستمر من الجمهور كان بمثابة الدواء القوي الذي دفعها للتعافي قائلة: "وأنا عمري يمكن ما كنت بالضعف ده قبل كده بس أنا مش خجلانة أبداً أني أكون ضعيفة قدامكم شوية ‏لأني بحس أني حتة منكم وأن أنتوا أهلي ومش غلط أبداً ولا عيب أنه الإنسان يضعف قدام أهله ويطلب منهم أنهم يستحملوه في وقت ‏ضعفه وأنتو استحملتوني قوي وقفتوني على رجلي بجد بالدعاء وبالمحبة اللي وصلتني على سريري في المستشفى وكل ما كنت بفتح ‏عيني واقرأ كلامكم أو يوصلني كلامكم بأي شكل من الأشكال وحبكم ودعاءكم وأمنياتكم والكلام الحلو والداعم جداً جداً الحنين جداً اللي ‏كان بيتطبطب عليا كنت بصرر أني أفضل من فتح عيني وهو ده كان أكلي وشربي وكان دوايا الحقيقي".وتستعد الفنانةلاستئناف نشاطها الفني سريعاً؛ حيث تحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا على مسرح رويال ألبرت هول الشهير في العاصمة ‏البريطانية لندن، يوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر 2025.