حضور ملكي في اليوم الثالث لمهرجان فينيسيا السينمائي.. ما علاقة الأميرة ديانا؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 أغسطس 2025 02:07 مساءً - كان لرد كاربت فيلم After the Hunt حضور وبريق مميز باليوم الثالث لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في نسخته الـ 82، الذي انطلقت فعالياته يوم الأربعاء الماضي 27 أغسطس، والذي سيستمر حتى 6 سبتمبر، حيث جذبت نخبة من أشهر النجوم، كانت على رأسهم النجمة جوليا روبرتس، بطلة فيلم After the Hunt، مع باقي فريق العمل، هذا بالإضافة إلى حضور ملكي للشقيقتين ليدي أميليا سبنسر، وليدي إليزا سبنسر.

الشقيقتان أميليا وإليزا تخطفان الأضواء

https://www.instagram.com/p/DN9heXfEWIS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

استحوذت الشقيقتان ليدي أميليا سبنسر وليدي إليزا سبنسر -ابنتا إيرل سبنسر شقيق الأميرة ديانا- على اهتمام إعلامي واسع؛ لحضورهما رد كاربت فيلم After the Hunt للنجمة جوليا روبرتس والمخرج لوكا غوادينينو، حيث وقفتا على السجادة الحمراء، والتقطت عدسات المصورين العديد من الصور لهما.

ويأتي حضور ليدي أميليا سبنسر وليدي إليزا سبنسر فعاليات المهرجان؛ بعد أن أعلنت إليزا خطوبتها يوم 31 يوليو، عبر حسابها الخاص بـ"إنستغرام"، على حبيبها القديم تشانينج ميلرد، حيث نشرت ثلاث صور رومانسية، والتي ظهر بها ميلرد وهو يطلب الزواج منها في اليونان، بمكان مُطل على البحر، ووُضعت طاولة رومانسية مُحاطة بالزهور والشموع.

https://www.instagram.com/p/DMx0XdboUWL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وظهرت إليزا، البالغة من العمر 33 عاماً، في الصورة الأولى وهي تبتسم ويدها على رقبة ميلرد، وهي تُظهر خاتم خطوبتها لأول مرة. وفي صورة أخرى، ظهر ميلرد راكعاً على ركبة واحدة، بينما تجلس إليزا مرتدية فستاناً أحمر بجانبه، ويدها تغطي فمها المبتسم.

وقد علّقت الليدي إليزا على الصور قائلةً: "إلى الأبد" ورمز قلب أحمر، فيما شارك تشانينج ميلرد مجموعة الصور عبر خاصية "ستوري" على حسابه بـ"إنستغرام"، مُضيفاً إليها نسخة موسيقية من أغنية "Stand By Me".

شخصية ملكية أخرى بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

https://www.instagram.com/p/DN3nitzZE5B/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

لم تكن ليدي أميليا سبنسر وليدي إليزا سبنسر الشخصيتين الملكيتين الوحيدتين من حيث الظهور في مهرجان فينيسيا السينمائي، فقد سبقهما في الحضور الكونت نيكولاي من مونبيزات، حفيد الملكة مارغريت الثانية ملكة الدنمارك، وجاء حضوره في يوم الافتتاح، واستُقبل بحفاوة بالغة، وأضفى نيكولاي لمسة من الأناقة "النوردية" على أروع مسارح السينما. وقد تألق على السجادة الحمراء؛ كونه عارض أزياء شارك في عروض أزياء لكبرى علامات الأزياء التجارية.

