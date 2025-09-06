مهرجان فينيسيا السينمائي يسدل الستار عن فعاليات نسخته الـ 82 بريد كاربت مميزة

أبرز نجوم السجادة الحمراء في ختام مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

مقدمة حفل الختام

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 سبتمبر 2025 10:02 مساءً - على مدار 11 يوماً، سار على السجادة الحمراءأبرز النجوم والمشاهير من صناع السينما والممثلين والمخرجين والمؤلفين ليشاركوا بأعمالهم في أعرق وأقدم مهرجان سينمائي منذ انطلاق اليوم الأول في 27 أغسطس، ليشهد اليوم احتفالية لتكريم الإبداع والمبدعين الذين قدموا في أقسام المهرجان المختلفة أعمال متنوعة بين الدراما والكوميديا والأكشن، تبقى محفورة في تاريخ المهرجان لنسخة هذا العام.ومع الليلة الأخيرة التي ينتظرها النجوم من قبل انطلاق فعاليات المهرجان، حرص عدد كبير من النجوم على التواجد على الريد كاربت مودعين إياها على أمل لقاء جديد في نسخة جديدة ببريق لا يقل ضياءاً عن نسخة هذا العام.تماماً مثل يوم افتتاح، وأكثر، حرص العديد من النجوم المشاركين بأعمالهم في المهرجان على التواجد في يوم الختام، حيث يتم إعلان النتائج النهائية للأفلام الفائزة والنجوم الفائزين.ومن أبرز الشخصيات التي تواجدت وأولها المخرج الإيطالي لمهرجان البندقية السينمائي الدولي ألبرتو باربيرا وزوجته جوليا، إيمانويلا فانيلي مقدمة حفل الختام والتي قدمت أيضاً حفل الإفتتاح، المخرج وكاتب السيناريو الإيطالي سيلفيو سولديني، المخرجة البريطانية شارلوت ويلز، المخرجة وكاتبة السيناريو الفرنسية التونسية أريج السحيري، الممثلة الإيطالية تاتيانا لوتر، المنتجة الإيطالية مونيكا باكاردي، المغنية لالا، الممثل الفرنسي لويس غاريل، الممثل والمخرج الفرنسي جيل ليلوش، المخرج الفرنسي سيدريك خيمينيز، الممثلة الفرنسية أديل إكزاركوبولوس، عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو، المنتج الفرنسي هوغو سيليناك، والموسيقي الفرنسي توماس بانجالتر، والممثل الكوميدي الفرنسي ستيفان باك، وكاتب السيناريو الفرنسي أوليفييه ديمانجيل، الممثل الفرنسي ستيفن باك، الممثلة الصينية تشاو تاو، الممثلة السويسرية لونا ويدلر، المخرج السينمائي الأمريكي ألكسندر باين، الممثلة الإيطالية بينيديتا بوركارولي، المخرجة وكاتبة السيناريو الإيطالية كارولينا كافالي، الممثل معتز ملحيس، المخرجة التونسية كوثر بن هنية، المنتج التونسي نديم شيخ روحة، المنتجة والممثلة الكندية أوديسا راي، والمزيد من النجوم.

كما أعلن مهرجان فينيسيا السينمائي سابقاً، من المقرر أن تقدم النجمة الإيطالية إيمانويلا فانيلي حفل الختام، كما قدمت حفل الافتتاح الذي شهد تكريم المخرج الألماني فيرمر هيرتزوغ بجائزة الأسد الذهبي الفخري لإنجاز العمر تقديراً لمسيرة فنية تمتد لأكثر من نصف قرن، وسلمه الجائزة المخرج العالمي الشهير فرانسيس فورد كوبولا، بالإضافة لعرض فيلم الافتتاح La Grazia.

#BiennaleCinema2025 #Venezia82 #GoldenLionForLifetimeAchievement #FrancisFordCoppola: “#WernerHerzog’s life has filled pages of any encyclopedia: books he’s written, operas he’s directed, roles he’s acted in. He not only can fill the pages of an encyclopedia, Werner IS an... pic.twitter.com/hXqOsB4wNi — La Biennale di Venezia (@la_Biennale) #BiennaleCinema2025 #Venezia82 #GoldenLionForLifetimeAchievement #FrancisFordCoppola: “#WernerHerzog’s life has filled pages of any encyclopedia: books he’s written, operas he’s directed, roles he’s acted in. He not only can fill the pages of an encyclopedia, Werner IS an… pic.twitter.com/hXqOsB4wNi — La Biennale di Venezia (@la_Biennale) August 27, 2025

فيلم ختام مهرجان فينيسيا السينمائي

من المقرر عرض الفيلم الفرنسي Chien 51- خارج المسابقة الرسمية- كفيلم الختام. تدور أحداث الفيلم في المستقبل القريب، حيث تُقسّم باريس إلى ثلاث مناطق تفصل بين الطبقات الاجتماعية، ولا أحد يستطيع الهروب من ALMA، وهو نظام ذكاء اصطناعي تنبؤي أحدث ثورة في عالم إنفاذ القانون. عندما يُغتال مُبتكر ALMA، تُجبر ساليا، العميلة البارزة، وزيم، الشرطي، على العمل معاً لحل جريمة قتل قد تكشف أسرار النظام الذي يخدمانه.

الفيلم من بطولة جيل ليلوش، أديل إكسارشوبولوس، لويس جاريل، رومان دوريس، فاليريا بروني تيديشي، أرتوس، لالا آند سي، ستيفان باك، توماس بانجالتر، السيناريو لـ أوليفييه ديمانجيل، سيدريك جيمينيز، ومن إخراج سيدريك خيمينيز.

