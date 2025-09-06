الأسد الفضي لـ "صوت هند رجب".. رسالة كوثر بن هنية تتوّج بجائزة لجنة التحكيم الكبرى فينيسيا 2025

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 سبتمبر 2025 11:06 مساءً - حصد الفيلم العربي "صوت هند رجب- THE VOICE OF HIND RAJABTHE VOICE OF HIND RAJAB" على جائزة الأسد الفضي للجنة التحكيم الكبرى ضمن حفل توزيع جوائز النسخة ال82 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 2025، وتسلمت الجائزة المخرجة التونسية كوثر بن هنية وسط احتفاء ضخم من الحضور.

"صوت هند رجب".. من الواقع إلى الشاشة الكبرى

#BiennaleCinema2025 #Venezia82⁰Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria / Silver Lion – Grand Jury Prize:⁰THE VOICE OF HIND RAJAB di/by #KaoutherBenHania pic.twitter.com/HVpEjktBHI — La Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 6, 2025

— La Biennale di Venezia (@la_Biennale)



في الدورة الـ82 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، كان الحضور العربي لافتًا مع فيلم "صوت هند رجب" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية Kaouther Ben Hania، الذي نافس ضمن قائمة أفلام المسابقة الرسمية على جائزة الأسد الذهبي.

الفيلم الوثائقي الذي طال انتظاره، نجح في أن يتحوّل إلى أحد أبرز محاور النقاش في البندقية، ليس فقط لقوة موضوعه، بل أيضًا للطريقة الإبداعية التي قُدّم بها.

كوثر بن هنية، التي اعتدنا منها جرأة الموضوعات ورهافة المعالجة، نقلت هذه المرة قصة الطفلة هند رجب، التي أصبح صوتها رمزًا إنسانيًا في زمن الحرب على غزة.

الفيلم لا يقدّم الحكاية بسطحيتها الإخبارية، بل يلتقط تفاصيلها بحساسية سينمائية عالية، حيث يتحوّل "الصوت" إلى بطل حقيقي، يرافق المشاهدين ويقودهم إلى مستويات أعمق من التأمل.

تابعوا المزيد: في اليوم التاسع من مهرجان فينيسيا 2025.. لمسة إنسانية من فاليريا غولينو وإطلالات للنجمات تسرق الأضواء

لغة الصورة والصوت

جماليات الفيلم تقوم على مزج متقن بين الوثيقة والخيال البصري. الكادرات تفيض بالضوء والظل، والموسيقى التصويرية جاءت كخلفية شاعرية تُبرز الطفولة في أنقاها. هنا لا يصبح الفيلم مجرد تسجيل لحدث، بل قصيدة بصرية ـ سمعية تُذكّرنا بقوة الفن في تخليد ما لا يمكن نسيانه.

منافسة على الأسد الذهبي

وجود "صوت هند رجب" في قلب المنافسة على الأسد الذهبي لا يمثّل فقط إنجازًا للسينما العربية، بل أيضًا لحظة رمزية لصوت الطفلة الذي تحوّل من تسجيل قصير إلى أيقونة إنسانية على مستوى العالم. الفيلم بذلك يتجاوز خصوصية الحكاية ليصبح شهادة على قدرة السينما على تحويل الألم إلى جمال، والصوت العابر إلى ذاكرة خالدة.

شاهدوا: إدريس ألبا وزوجته يخطفان أنظار الكاميرات على السجادة الحمراء لفيلم "A House of Dynamite"

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".